Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın - Haberler
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Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

AVCILAR'da yabancı uyrukluların kaldığı üç katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı.

AVCILAR'da yabancı uyrukluların kaldığı üç katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Cihangir Mahallesi Oymak Sokak'taki üç katlı binanın girişindeki yabancı uyruklu kişilerin kaldığı dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yayılan duman bir anda tüm binayı sardı. Dairedeki eşyaların tutuşması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede sevk edilen itfaiye alevlerin her tarafı sardığı dairedeki yangını söndürdü. Polis de çevre güvenliğini aldı. Yangın çıkan binanın çevresinde oturan Neşat Güngör, her gece sabaha kadar bu kişilerin gürültü ve kavgalarından uyuyamaz olduklarını belirterek, "Defalarca şikayette bulunduk ancak bir sonuç elde edemedik" dedi. Polis, binadan kaçarak kurtulan büyük bölümü çocuk yaşta, hepsi erkek yabancı uyruklu kişileri durumlarını incelemek üzere polis merkezine götürdü. Aralarında pasaportsuz kişiler varsa bunların sınır dışı edileceği belirtildi.


Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

Avcılar'da yabancı uyrukluların kaldığı dairede yangın

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

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