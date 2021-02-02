Avcılar'da sopayla öldüresiye dövülen köpeğin tedavisi sürüyor
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Avcılar'da sopayla öldüresiye dövülen köpeğin tedavisi sürüyor

02.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:09
Avcılar'da sopayla öldüresiye dövülen köpeğin tedavisi sürüyor

AVCILAR'da geçen hafta sopayla öldüresiye dövülen, kanlar içinde çöplüğe bırakılan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor.

AVCILAR'da geçen hafta sopayla öldüresiye dövülen, kanlar içinde çöplüğe bırakılan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. 

Olay, 26 Ocak akşamı Firuzköy Mahallesi'ndeki Balcıbük Caddesi'nde meydana geldi. 'Rottweiler'  cinsi dişi sahipsiz köpeği uzun süre dövdükten sonra kanlar içerisinde çöplüğe bıraktığı belirlenen Aziz A., şikayet üzerine 'Mala Zarar Verme' suçundan yakalanarak Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Nöbetçi savcının talimatı üzerine ifadesi alınan şüpheli, beslediği tavukları öldürdrüğünü iddia ettiği  köpeği kızgınlıkla dövdüğünü söyledi. Şüpheliye  5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/A maddesindeki "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" hükmü uyarınca bin 100 TL para cezası kesildi.

Polisler tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen burada 1.5 saat ilk müdahalesi yapılarak gözünden ameliyat  edilen köpek,İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen görevlilere teslim edilmiş, Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Hala solunum güçlüğü çeken köpeğin yanak kısmındaki kırıkların önceki gün ameliyat edildiği, darbe alan gözünün görme işlevini tamamen yitirdiği için alınacağı öğrenildi. Sıvı takviyesi ile beslenmesine çalışılan köpekte iyileşme görülmesi halinde 20 gün kadar sonra yeniden ameliyat edileceği kaydedildi.

Avcılar'da sopayla öldüresiye dövülen köpeğin tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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