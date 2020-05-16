AVCILAR'DA SOKAKTA EŞİNİN SIRTINDAN BIÇAKLADIĞI KADIN AĞIR YARALANDI
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AVCILAR'DA SOKAKTA EŞİNİN SIRTINDAN BIÇAKLADIĞI KADIN AĞIR YARALANDI

AVCILAR'da sokakta yürüyen kadın eşi tarafından sırtından bıçaklandı.

AVCILAR'DA SOKAKTA EŞİNİN SIRTINDAN BIÇAKLADIĞI KADIN AĞIR YARALANDI
16.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:52

AVCILAR'da sokakta yürüyen kadın eşi tarafından sırtından bıçaklandı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Olay, Firuzköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Öznur B. isimli kadın Talk Sokakta yürürken eşi Deniz B. tarafından sırtından 3 defa bıçaklandı. Öznur B. kanlar içinde yere yığıldı. Eşini bıçaklayan Deniz B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli olduğu öğrenilen hemşire yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Eşini sırtından bıçaklayan Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVCILAR'DA SOKAKTA EŞİNİN SIRTINDAN BIÇAKLADIĞI KADIN AĞIR YARALANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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