Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

AVCILAR'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ilk günde ihlal ettikleri belirlenen 135 kişiye 468 bin 315 lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, hafta sonlarında bazı kişilerin fırın, bakkal veya markete gitme bahanesi ile dışarıda gezip sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini söyledi. Kaymakam İnan, "Bir benim ihlal etmem ile ne olacak?' düşüncesi de var. Bu birler bir araya gelince kalabalıklar oluşuyor, hastalık da yayılıyor. Hafta sonunda bütün noktalarda denetim ve ikazlarına devam edecek. Avcılar'da hafif yükselme eğilimi gördüğümüz için uyarı ve ikazlarımıza daha fazla ağırlık veriyoruz" dedi.

Avcılar'da sabit noktalarının dışında mobil ekipler oluşturularak, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması için denetim yapılırken zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğine dair anonslar sık tekrarlandı. Bir tanıdığı ile otomobilinin başında bulunan bir kişi görevlilere, lastiğini onardığını belirtirken elinde Bodrum'a gidip-gelmeyi kapsayan izin kağıdı olduğunu söyledi. Bu belgenin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kapsamadığı anlaşıldı. Durdurulan bir yabancı uyruklu kişi, lahmacun salonundaki moto-kurye işine gittiğini belirtirken üzerinde hiçbir kimlik olmadığı anlaşıldı. Maskesiz yürüyen bir kişiye polis maske verirken, kısıtlamayı ihlal suçundan hakkında tutanak düzenlendi.

YENİBOSNA'DAN ZİYARETE GELMİŞYenibosna'daki Kuyumcukent'ten Avcılar'da bir veterinerde çalışan kişiye siparişini getirmek için geldiğini belirten gencin sokağa çıkma izin belgesi bulunmadığı belirlendi. Başka bir mahallede oturduğunu belirten bir kişi de ATM'ye giderek para çekme ve yatırmaya gittiğini belirtirken polis memuru "Bu işi hafta içi yapman gerek" diyerek kendisini uyararak tutanak hazırladı.Marmara Caddesi'nde durdurulan üç kişiden birisinin Esenyurt'tan fotoğraf makinesi alışverişi için görüşmeye geldiği anlaşıldı. Polisin, alışverişleri pahalıya mal olacağını belirttiği bu kişiler hakkında tutanak düzenlendi. Emekliler Parkı'nda oturan yaşlılardan evlerine gitmeleri yolunda tavsiyede bulunuldu.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN SAHİLDE YÜRÜYÜŞESahilde otomobili ile gelerek manzarayı seyredenlerin yanı sıra yürüyüş yapmak istediklerini söyleyenler hakkında da tutanak hazırlandı. Esenyurt'tan Avcılar Sahili'ne eşiyle gelen yabancı uyruklu kişinin elinde karıştığı kavga nedeniyle cezaevinden Denetimli Serbestlik kapsamında tahliye edildiğine dair evrak bulunduğu görüldü. Hapisten çıktıktan sonra hamile eşi ile biraz yürüyüş yapmak istediklerini ifade eden adam "Saat 17.00'ye kadar serbest değil mi? Yasak ise evimize gideriz" dedi. Çift hakkında da kısıtlamayı ihlal suçundan tutanak düzenlendi.

ÇİÇEKÇİ, BAHARATÇI, GÖZLÜKÇÜYE UYARIMobil ekipler cumartesi günü 521 işyerini denetlerken genelgelere aykırı ticari açık olduğu belirlenen 10 iş yeri için tutanak düzenlendi. Açık olan çiçekçiye giren görevliler içeride bulunan görevlinin "İzinliyiz" diye savunması üzerine bu iznin 14 Şubat 'Sevgililer Günü' için geçen haftaya özgü olduğu hatırlatıldı. Açık olan bir gözlükçüye de kapatması yönünde uyarı yapıldı. Açık aktarın işletme ruhsatında gıda malzemeleri satışına dair ibare olmadığı belirlenince kapatılması için uyarı yapıldı. Ekipler, gün içerisinde 135 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle tutanak hazırladı. Az sayıda kişi hakkında İstanbul Valiliği'nce yasaklanan alanda sigara içtikleri gerekçesi ile tutanak tutuldu. Kaymakamlık onayına sunulan tutanak toplamının 468 bin 315 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş