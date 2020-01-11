Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
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Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Avcılar'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

11.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:52
Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Karadut Sokak'ta yürüyen O.D, bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

O.D. bacağından yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.D, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayı görenlerin ifadelerine başvuran Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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