Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın
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Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da geçtiğimiz günlerde kısıtlama saatinde sanal tombala kumar oynatan iş yerine polis ikinci kez baskın düzenledi.

Avcılar'da geçtiğimiz günlerde kısıtlama saatinde sanal tombala kumar oynatan iş yerine polis ikinci kez baskın düzenledi. Mührü kırıp iş yerine giren ve bilgisayar başında sanal kumar oynayan 11 şahsa bu kez kabahatler kanunundan toplam 11 bin 696 lira para cezası kesildi.

Avcılar'da polis geçtiğimiz günlerde Londra Asfaltı E-5 yanyol üzerinde bulunan bir iş yerinde kısıtlama saatinde sanal tombala yöntemi ile kumar oynandığı bilgisini almış ve iş yerinde bulunan 14 kişiye hem pandemi kurallarına uymadığından hem de suç olan kumar oynadıklarından ceza yazmış iş yerini mühürlemişti. Polis bu kez aynı iş yerinde aynı yöntemle kumar oynadığı ve mührün kırıldığını tespit etti. Saat 18 sıralarında iş yerine yapılan baskında 11 kişinin bilgisayar başında sanal tombala oyunu oynadığı tespit edildi. Şahıslara kabahatler kanununa muhalefet etmekten toplam 11 bin 696 lira para cezası kesildi. İçeride ki 11 bilgisayara da el konurken iş yeri sahibi Ş.K. isimli şahıs hakkında "mühür fekki", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından işlem yapıldı. İş yeri de Avcılar zabıtası tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın
Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın
Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın
Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın - Haberler
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