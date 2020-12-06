Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu

İstanbul Avcılar'da binlerce deniz anası kıyıya vurdu. Havadan görülen deniz anaları yetkililer tarafından temizlenirken, lodos ve akıntı ile gelen canlıların türünün 'deniz ciğeri' isimli bir cinse ait olduğu öğrenildi.

Avcılar Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyaya vurdu. Deniz analarının büyüklüğü şaşırtırken kıyıya vuran deniz analarının büyük kısmının ise belediye ekipleri tarafından temizlendiği de öğrenildi.

'DENİZ CİĞERİ' CİNSİNDEN

Deniz analarının yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. Cinsleri 'Deniz Ciğeri' türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı