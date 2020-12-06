Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu
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Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:40

İstanbul Avcılar'da binlerce deniz anası kıyıya vurdu. Havadan görülen deniz anaları yetkililer tarafından temizlenirken, lodos ve akıntı ile gelen canlıların türünün 'deniz ciğeri' isimli bir cinse ait olduğu öğrenildi.

Avcılar Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyaya vurdu. Deniz analarının büyüklüğü şaşırtırken kıyıya vuran deniz analarının büyük kısmının ise belediye ekipleri tarafından temizlendiği de öğrenildi.

Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu

'DENİZ CİĞERİ' CİNSİNDEN

Deniz analarının yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. Cinsleri 'Deniz Ciğeri' türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı.

Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AYYILDIZ: SİZ ZANNEDİYORMUSUNUZ Kİ BU OLAN HERŞEY NORMAL YILBAŞINDAN İTİBAREN HERŞEYE HAZIRLIKLI OLUN YENİ VİRÜS, VE FELAKETLERE İNSANOĞLU ARTIK AZITTI SİZ YÜCE ALLAH IN BUNLARA RAZI GELECEĞİİNİMİ SANDINIZ BELA VE MÜSİBETLERE HAZIR OLUN
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