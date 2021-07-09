Avcılar'da oturan vatandaşlar artan sivrisineklerden şikayet ediyor
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde görülen sivrisinekler, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde görülen sivrisinekler, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.
Mahalleden geçen dereden dolayı arttığı tahmin edilen sivrisinekler nedeniyle çevre sakinleri şikayetlerini dile getiriyor. Esnaf ve mahalleli, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyor.
Çevre sakinlerinden Duygu İnak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, akşam üzeri olduğunda evin camlarını açamadıklarını söyledi.
İnak, bu canlıların normal sivrisinek gibi olmadığını anlatarak, "Isırdığı zaman çocukların vücudu kabarıyor, kanıyor. Şikayetçiyiz. Buranın temizlenmesini istiyoruz. Çocuklarımız rahat uyusun." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş