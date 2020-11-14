AVCILAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

AVCILAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI AVCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

AVCILAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

AVCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Ambarlı Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında yaşandı. Hilal Yavuz'un kullandığı 34 BM 269 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki beton bloklara vurdu. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yol kenarındaki boşluğa devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Yavuz, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulansla alınan yaralı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN