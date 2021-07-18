Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Avcılar'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız