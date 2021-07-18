Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Avcılar'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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Son dakika: Avcılar'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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