"Yerimi aldın" tartışması kötü bitti! Seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Dün öğlen saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde edinilen bilgilere göre üst geçitte çalışan iki seyyar satıcı arasında "Yerimi aldın" meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri