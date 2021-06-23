İSTANBUL-AVCILAR'DA KOLONU ÇATLAYAN 5 KATLI BİNANIN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-AVCILAR'DA KOLONU ÇATLAYAN 5 KATLI BİNANIN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-AVCILAR'DA KOLONU ÇATLAYAN 5 KATLI BİNANIN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAAvcılar'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Avcılar'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye etti.

Olay Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ördek Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir

binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. Binada oturanlar durumu polis, itfaiye, sağlık ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı.

HERKESİ TAHLİYE ETTİLER

Kolonu çatlayan apartmanda oturan bir bina sakini, "Bina zaten sıkıntılı yıkılmak üzereydi. Biz bir an önce çıkmak istiyorduk, kiralık yer arıyorduk bulamadık şu anda. Herkesi az önce tahliye ettiler. Geçen bir silkelenme olmuştu, bugün de 3 dairede oturan aileler tahliye edildi. Diğer daireler boştu, onlar çıkmıştı zaten. Bizde ailecek kardeşimin evine gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emel Sayın Tuğba Coşkun Selçuk Tekay
Spor Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-AVCILAR'DA KOLONU ÇATLAYAN 5 KATLI BİNANIN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 03:02:48. #1.16#

title