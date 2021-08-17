AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREN 1500'ÜNCÜ BİNA ALKIŞLAR ARASINDA YIKTIRILDI

GÖLCÜK Depremi'nden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Avcılar'da, 22 yıl önce orta hasar alan 12 daireli apartman, kentsel dönüşüm kapsamına alınan 1500'üncü bina olarak alkışlar arasında yıktırıldı.

GÖLCÜK Depremi'nden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Avcılar'da, 22 yıl önce orta hasar alan 12 daireli apartman, kentsel dönüşüm kapsamına alınan 1500'üncü bina olarak alkışlar arasında yıktırıldı.

Gölcük Depremi'nde orta hasar gören 251 bina arasında bulunan Gümüşpala Mahallesi'ndeki 1996 yılında yaptırılan 12 daireli bina aradan geçen süre içerisinde yıktırılamadı. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Bu binanın Avcılar'da kentsel dönüşüm sürecine giren ve yıkımı kararlaştırılan 1500'üncü yapı olması nedeniyle hazırlık yapıldı. Bu binanın ilçede 8 yıl içerisinde yıktırılan 1500'üncü bina olduğuna dair büyük pankart asıldı. Yıkım çalışmalarını 'Bayram' olarak nitelendiren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı alkışlar arasında kepçe ve makasın binayı yıkımı ilgi ile izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı