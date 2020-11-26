İstanbul'da kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çıktı
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İstanbul'da kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çıktı

26.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:09

Avcılar'da kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğe ait cansız beden buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde öğlen saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin ölü olduğunu fark etti. Bebeğin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşıldı.

Çevrede geniş çalışma başlatan ekipler, bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çıktı
İstanbul'da kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çıktı
İstanbul'da kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çıktı
İstanbul'da kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çıktı
İstanbul'da kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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