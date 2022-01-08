Avcılar'da kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar'da D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde seyir halindeki Ö.F.K. idaresindeki 41 BE 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 34 TU 73 29 plakalı araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Kaldırımda ilerlerken bir dükkanın camlarına, yanındaki dükkanın korkuluk demirlerine vuran otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Otomobil, bir süre daha kaldırımda ilerledikten sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı yaya, hastaneye kaldırıldı.

Çekiciler tarafından kazaya karışan araçlar kaldırılırken, esnaf ve belediye ekipleri de etrafa saçılan cam ve araç parçalarını topladı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin sürücü Ö.F.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.