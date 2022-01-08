Avcılar'da kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar'da D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde seyir halindeki Ö.F.K. idaresindeki 41 BE 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 34 TU 73 29 plakalı araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Kaldırımda ilerlerken bir dükkanın camlarına, yanındaki dükkanın korkuluk demirlerine vuran otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Otomobil, bir süre daha kaldırımda ilerledikten sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı yaya, hastaneye kaldırıldı.

Çekiciler tarafından kazaya karışan araçlar kaldırılırken, esnaf ve belediye ekipleri de etrafa saçılan cam ve araç parçalarını topladı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin sürücü Ö.F.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Avcılar'da kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı

Avcılar'da kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı

Avcılar'da kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

 Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

 HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title