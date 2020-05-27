Avcılar'da itfaiyeden kuş kurtarma operasyonu
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Avcılar'da itfaiyeden kuş kurtarma operasyonu

AVCILAR'da bir binadaki balkonda mahsur kalan kumru, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Avcılar'da itfaiyeden kuş kurtarma operasyonu
27.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:02

AVCILAR'da bir binadaki balkonda mahsur kalan kumru, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi'ndeki Parlak Sokak'ta oturanlar, bir binanın 3'üncü katındaki Fransız balkonda mahsur kalan, uzun süre kanat çırpmasına rağmen çıkamayan kumruyu görünce kurtarılabilmesi için itfaiyeyi aradı. Kısa sürede merdivenli araç ile gelen itafiye erlerinden ikisi, balkona ulaştı. İtfaiye erlerinden biri arkadaşının desteği ile balkona uzanarak, çırpınmaktan gücü tükenmek üzeie olan kumruyu avucunun içerisine alarak indirdi. Kanatlarında yara veya ezik bulunmadığı tespit edilen minik kuş, itfaiye eri tarafından havaya bırakıldı. Kuş kısa süre uçtuktan sonra bir yerde durarak dinlenirken, çevredeki binalarda bulunanlar itfaiye erlerini alkışladı.

Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde kısa süre önce bir başka kumru yine Fransız balkonda mahsur kaldıktan 1 gün sonra fark edilerek yine çağrılan itfaiye erleri tarafından kurtarılmıştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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