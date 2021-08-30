AVCILAR'DA HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI 2 KADIN YARALANDI

AVCILAR'da ters yönde giden taksiye çarpmamak için yavaşladığı belirtilen İETT otobüsüne arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı.

AVCILAR'da ters yönde giden taksiye çarpmamak için yavaşladığı belirtilen İETT otobüsüne arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada iki kadın yolcu yaralandı.

Kaza, Avcılar D-100 Karayolu yan yol Küçükçekmece yönünde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen taksi şoförü, Denizköşkler Mahallesi'nde ters yönde giderken Erkan Cöne yönetimindeki İETT otobüsü aniden yavaşladı. Arkadan gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Rıza Çelik ise durduramayınca İETT otobüsüne çarptı. Kazada iki kadın yolcu yaralandı. Taksi şoförü kazanın ardından kaçarken ambulanslara alınan otobüsteki iki kadın yolcu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı