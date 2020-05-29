Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı
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Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı

AVCILAR'da bir grup genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Enes G., 8 yerinden bıçaklandı.

Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı
29.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:25

AVCILAR'da bir grup genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Enes G., 8 yerinden bıçaklandı. Polis tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki A.P.'nin, adli kontrol koşulu ile 'ev hapsinde tutulmasına karar verildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ambarlı oturan Enes G. ve  Cihangir Mahallesi'nde oturan G.B. arasında iddiaya göre küfür nedeniyle kavga çıktı. Enes G., G.B.'yi dövdü.  G.B., kısa süre sonra arkadaşlarına kavgayı anlattı. Gelen bir grup kavga etmeye başlarken, Enes G., 8 yerinden bıçaklanarak, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, gelen 112 ambulansına alınan genç, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga eden ve yaralananların 18 yaşından küçük olması nedeniyle Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu ekipleri başlattıkları soruşturmayı kısa sürede sonuçlandırarak, Enes G.'yi, A.P.'nin bıçakladığını tespit etti. 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Görevi kötüye kullanma' gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunan A.P. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi savcının talimatı üzerine gözaltına alınan A.P., kelepçesiz olarak iki polis eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan gencin yargılanmaya başlanıncaya kadar denetimli olarak 'Ev hapsinde tutulması' kararlaştırıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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