AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ - Haberler
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AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da D-100 yan yolu üzerindeki 6 katlı binanın yıkımı nedeniyle yolun kapatılması trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da D-100 yan yolu üzerindeki 6 katlı binanın yıkımı nedeniyle yolun kapatılması trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Gümüşpala Mahallesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıktırılmasına karar verildi. Gün boyu yapılan çalışmalarda binanın D-100 karayoluna bakan cephesinin arkasında yıkım gerçekleştirildi. Binanın ön cephesi olduğu gibi dururken, akşam saatlerinde bunun tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak trafiğin kesilmesine karar verildi. Yıkımda çıkan toz nedeniyle D-100 karayolunda ilerleyen sürücüler zaman zaman zorlandı. Akşam saatlerinde yan yolun kapatılması akışın mahalle aralarından verilmesi trafiğin kilitlenmesine neden oldu. İETT otobüsleri ve TIR şoförleri dar sokaklarda park eden araçların da etkisi ile ilerlemede zorlanınca trafik durma noktasına geldi. Küçükçekmece Kavşağı'ndan yıkım çalışmasının yapılacağı noktaya kadar olan 4 kilometrelik yolu 1.5 saatte geçebilen sürücüler uygulamaya tepki gösterdi. Şikayetlerin artması üzerine gelen polis ekipleri çalışmanın hızlandırılmasını ve yıkımın bitirilmesini istedi. Çalışmalarda tehlike oluşturan kolonlar ve katların ayakta kalan parçaları saat 01.00 sıralarında kısmen kaldırıldı. D-100 karayoluna moloz parçalarının düşmemesi amacıyla alınan önlemler ve yan yola düşen moloz parçaları temizlenirken yaklaşık 5 saat sonra yolun açılması sağlandı.

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
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Haber: AVCILAR'DA GECE YARISINA SARKAN YIKIM TRAFİĞİ KİLİTLEDİ - Haberler
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