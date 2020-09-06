Ekmek parasının peşindeydi! Mermer taşıyan genç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu İstanbul'da kucağındaki mermerlerle karşıdan karşıya geçerken araba çarpan genç, metrelere savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin geçirdiği kaza, kameralara yansıdı.

İstanbul Avcılar'da bir mermer dükkanında çalışan gence malzeme yüklemek için yolun karşısında geçmeye çalışırken araç çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci olayda metrelerce havalara uçan genç, ağır yaralandı.

MERMER TAŞIRKEN ARABA ÇARPTI

Olay, saat 11: 30 sıralarında Avcılar Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir mermer dükkanında çalışan Muhammet Gürbüz (21), bir müşterinin mermer alışverişi sonrası aldığı ürünü arabasına taşımak için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 34 JP 2989 plaka hafif ticari aracın sürücüsü, yolun karşısına geçmekte olan Gürbüz'e çarparak havaya fırlattı. Bu sırada Gürbüz'ün elinde bulunan mermer çarpmanın etkisiyle o sırada yoldan geçen başka bir araca isabet etti.

AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin Gürbüz'ü özel bir hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

O ANLAR KAMERADA

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Gürbüz'e çarpan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"MERMERLE BİRLİKTE ARACIMIZIN ÜZERİNE YIĞILDI"

Çarpmanın etkisiyle mermer başka bir arabanın üzerine gelerek, büyük bir facia atlatılmıştı. O arabanın içinde bulunan Bahar Köprücü o anları anlattı. Avcılar'a istikametine doğru gittiklerini söyleyen Köprücü, "Biz yolumuzda normal giderken karşıdan bir araç geliyordu. Çocuk da elinde mermerle karşıya geçiyordu. Biz durduk ama o araç durmadı. Çocuğa vurdu, çocuk mermerle birlikte bizim arabamızın üzerine yığıldı kaldı. Durumu ağır. Allah'tan o mermer bizim aracın camdan içine girmedi" diye konuştu.

Kaynak: İHA