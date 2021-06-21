Avcılar'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Güvenlik kamerası
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Avcılar'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Güvenlik kamerası

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da eski eşi tarafından sokakta silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Avcılar'da eski eşi tarafından sokakta silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gönül A., Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde yürürken eski eşi Kader K. arkasından yaklaşarak silahla ateş etti.

Gönül A, açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gönül A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Kader K, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Güvenlik önlemi alınan bölgede, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Güvenlik kamerası
Avcılar'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Güvenlik kamerası
Avcılar'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Güvenlik kamerası
Avcılar'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Güvenlik kamerası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Avcılar'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Güvenlik kamerası - Haberler
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