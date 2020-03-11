Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
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Talimhane, Avcılar, Polis, Güncel

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Avcılar'da bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.

11.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:32
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Avcılar'da bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan bir vatandaş yeni doğmuş bebek buldu. Bebeği çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde bulan vatandaş durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin kontrollerini yaparken polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Kaynak: İHA

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Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

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