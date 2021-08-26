Avcılar'da bir kulübede çıkan yangın söndürüldü
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Avcılar'da bir kulübede çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da bir kulübede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Avcılar'da boş bir arsadaki kulübede başlayan ve elektrik kablolarına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da boş bir arsadaki kulübede başlayan ve elektrik kablolarına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arsada depo olarak kullanılan kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, elektrik kablolarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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