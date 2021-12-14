Avcılar'da bir kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle ölmesi üzerine tekel bayisi sahibi yakalandı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan tekel bayisi sahibi, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden İ.K.nin (52), alkol zehirlenmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, İ.K'nin alkolü satın aldığı tekel bayisi tespit edilerek operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramada, 24 adet 500 mililitre pet şişeler içerisinde sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ile 1 şişe sahte tekila ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "taksirle öldürme" suçlarından işlem yapılan tekel bayisi sahibi şüpheli G.K. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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