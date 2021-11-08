Son dakika haberi: Avcılar'da bir fabrikada yangın çıktı (2)
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Avcılar'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Firuzköy Bulvarı'ndaki 2 katlı boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.