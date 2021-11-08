Son dakika haberi: Avcılar'da bir fabrikada yangın çıktı (2) - Haberler
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Son dakika haberi: Avcılar'da bir fabrikada yangın çıktı (2)

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Avcılar'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Firuzköy Bulvarı'ndaki 2 katlı boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi: Avcılar'da bir fabrikada yangın çıktı (2)

Son dakika haberi: Avcılar'da bir fabrikada yangın çıktı (2)

Son dakika haberi: Avcılar'da bir fabrikada yangın çıktı (2)

Son dakika haberi: Avcılar'da bir fabrikada yangın çıktı (2)

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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