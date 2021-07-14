Avcılar'da bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
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Avcılar'da bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Avcılar'da bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Avcılar'da bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi G-857. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Binayı soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Avcılar'da bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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