AVCILAR'DA BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN

AVCILAR'da bir evde çıkan yangında bir genç kız dumandan etkilendi.

Yangın Cihangir Mahallesi İnkılap Sokak'taki bir binanın giriş katında bugün öğle saatlerinde başladı. Evdeki yatak odasında elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklandığı sanılan yangında bazı eşyalar tutuşurken, evin içi duman ile doldu. Yangını söndürmeye çalışan evde bulunan Yasemin Kalkan kendisini güçlükle dışarı atarken, komşularının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine sevk edilen ambulansa alınan Kalkan'a müdahale edildi. Yangını görüp itfaiyeye haber veren Fikriye Kurt, "Duman çıktığını görünce hemen itfaiyeyi aradık. Hemen gelip söndürdüler. Ev sahipleri memlekete gitmiş. Bu dumandan kızları etkilendi" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel