Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü
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Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü

Avcılar'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

22.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:46
Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü

'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Korkutan yangında can kaybı olmazken, bazı vatandaşlar yaşadıkları panikten ağladı.

Yangın, G-125 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz araştırılan yangının çıktığı evdeki vatandaşlar dumanları görünce hemen kendilerini dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında üst katlarda bulunan ve bir genç kızın korkudan ağladığı görüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken yangınla ilgili incelemelere devam ediliyor.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü
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