AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
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AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da arkadaşlarının yardımıyla tırmandığı evin penceresinden içeri girmeye çalışan hırsız, bastığı kirişin kırılması üzerine 2 metre yükseklikten yere düştü.

AVCILAR'da arkadaşlarının yardımıyla tırmandığı evin penceresinden içeri girmeye çalışan hırsız, bastığı kirişin kırılması üzerine 2 metre yükseklikten yere düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran Salı günü saat 09.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bulunduğu sokağa gelen 3 şüpheli, birinci kattaki evin penceresinin açık olduğunu fark etti. Şüphelilerden biri, iki arkadaşının yardımıyla 2 metre yükseklikte bulunan evin penceresine tırmandı. Bu sırada bastığı kirişin kırılması üzerine şüpheli, yere düştü. Şüpheliler yaşananların ardından olay yerinden kaçtı. Apartman sakinleri kırılan kirişi fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık girişiminin yaşandığını anlayan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, arkadaşlarının pencereye tırmanmasına yardım etmesi, kirişin kırılması ve hırsızlık şüphelisinin yere düşmesi yer aldı.

AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ
AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA BASTIĞI KİRİŞ KIRILAN HIRSIZ 2 METREDEN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ - Haberler
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