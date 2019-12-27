Avcılar'da banka soygunu kamerada
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Avcılar'da banka soygunu kamerada

AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

27.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:39
Avcılar'da banka soygunu kamerada
AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı bankanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun ihbarını alan ekipleri çevreyi abluka altına aldı. Polis ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu. 

ŞÜPHELİNİN GASP ANI KAMERADAŞüphelinin gelişi silah doğrultuşu ve paraları görevliden alıp kaçması kameraya yansıdı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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