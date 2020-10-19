Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

19.10.2020 17:54 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:59

Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama Avcılar'da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

İSTANBUL - Avcılar'da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Çakır isimli karı koca baltayla darp edilmişti. Kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Bülent Turan İlham Aliyev Vladimir Putin
Magazin Didem Soydan Erdem Tepegöz İbrahim Selim Caner Cindoruk
Spor Falcao Tisserand Eddie Newton Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 18:02:59. #1.15#
title