Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama
19.10.2020 17:54 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:59
Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama Avcılar'da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama
İSTANBUL - Avcılar'da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Çakır isimli karı koca baltayla darp edilmişti. Kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE