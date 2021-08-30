Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve vatandaşların katıldığı etkinliklerde coşkuyla kutlandı.

Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve vatandaşların katıldığı etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Marmara Caddesi'nde fener alayı ile başlayan program sahildeki dev konserle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Avcılar'da belediyenin düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlandı. Akşam saatlerinde ise Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve birçok vatandaşın katılımı ile Marmara Caddesi'nde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan yürüyüş, sahilde düzenlenen konser alanına kadar devam etti. Fener alayı sırasında evlerinde olan vatandaşlar ise bayrak sallayarak, esnaflar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sonrasında konser alanına gelen yüzlerce vatandaş, seslendirilen şarkılarla eğlencenin tadını çıkarttı.

Programda vatandaşlara selamlama konuşması yapan Başkan Hançerli, gaziler ve beraberindekiler, yüzlerce kişi ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı