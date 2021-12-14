Avcılar'da lüks otomobil yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da lüks otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan Aston Martin marka araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan Aston Martin marka araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Lüks araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Avcılar E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen lüks otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

Avcılar'da lüks otomobil yandı

2 yaşındaki bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte eden annenin akli dengesi tam çıktı

2 yaşındaki bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte eden annenin akli dengesi tam çıktı

 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

 Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü

Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title