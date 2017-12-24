Avcı: "Kaybedecek Zamanımız Yok"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Bir ay tebrik ziyareti bekleyip ardından bir ay da iadeyi ziyaret yapmak suretiyle kaybedecek iki ay zamanımız yok" dedi.



Geçen hafta MHP Adana İl Başkanlığı görevini üstlenen Bünyamin Avcı, il divan heyetiyle birlikte ilk olarak Vali Mahmut Demirtaş'ı ardından il yönetimiyle birlikte önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.



Yeni görevinden ötürü Avcı'yı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP'nin daha yükseğe çıkarılması noktasında Adana'da her daim birlik ve beraberlik ruhu içinde olacaklarını ve bu yöndeki gayretlerinin devam edeceğini söyledi. 5 Ocak 2018 tarihinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı 1071 hizmetin toplu açılış ve temel atma törenini hatırlatan Sözlü, "Adana'nın Kurtuluş Gününde toplu temel atma ve toplu açılış törenimizle hemşehrilerimiz 5 Ocak'ta iki bayramı bir arada yaşayacaklar. O gün hepimiz için seferberlik günüdür. Tüm dava arkadaşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu mutluluğa ortak olmaya ve katkı koymaya davet ediyorum" dedi.



Hüseyin Sözlü, Bünyamin Avcı'ya bir Atatürk portresi takdim etti.



Bünyamin Avcı, MHP Sarıçam İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Avcı "Değerli arkadaşlar; takdir edildi, il başkanı oldum. Yönetim değişmedi, sadece nöbet değişimi oldu ve bayrağı tutan el değişti. Ülkemizde en büyük israf, zaman israfı. İster 'Tabuları yıkmak' deyin, ister 'Sıra dışılık' deyin. Bizim bir ay tebrik ziyareti bekleyip ardından bir ay da iadeyi ziyaret yapmak suretiyle kaybedecek iki ay zamanımız yok. Belediyelerimizi ve teşkilatlarımızı ziyaretle işe başladık. Elbette gelen ziyaretçilere kapımız açık ama işimizin çoğu dışarıda olacak. Başta ben olmak üzere tüm teşkilat yöneticilerimiz sahada olacak, olmak zorundayız. Lekesiz bir mazimiz, kutlu bir ülkümüz, pırıl pırıl bir liderimiz var. Bize oturmak değil koşmak yaraşır" diye konuştu. - ADANA