Avatar 2 Filmi
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Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron'un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Filmin başrollerini ise, ilk filmden aşina olduğumuz Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Sam Worthington üstleniyor.
Yönetmen: James Cameron
Senaryo: James Cameron, Josh Friedman, Shane Salerno
Oyuncular: Zoe Saldana, Vin Diesel, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, David Thewlis, Stephen Lang, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Edie Falco, Chloe Coleman, Joel David Moore, CCH Pounder, Keston John, Matt Gerald, Britain Dalton, Filip Geljo, Jamie Flatters, Scarlett Fernandez, Bailey Bass, Duane Evans Jr., Trinity Bliss, Jack Champion, Johnny Alexander, Christopher Troy, Jake McLean, Amanda, Jeremy Irwin, Ben Antoine, Karene Lamond
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Avatar 2
Yapımcı Firma: Twentieth Century Fox Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 17.12.2021
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