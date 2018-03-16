Avanos Turizm Çevre ve Estetik Kurulu Toplandı

Avanos Turizm Çevre ve Estetik Kurulu tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Avanos Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç ve Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce tarafından esnafların iş yerlerine yaptırdıkları tabelalar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Erdinç, Kapadokya bölgesinin önemli turizm yerlerinden birisinin Avanos olduğunu söyledi.

Avanos'un bölgenin sanat merkezi olduğunu belirten Erdinç, "Avanos'un kültürel ve doğal mirasını korumak ve yaşatmak, sürdürülebilir turizm ve kalkınma perspektifini geliştirmek için kent estetiğinin önüne geçen çirkin tabelaların tek tip tabela uygulaması ile değiştirilmesi gerekiyor. Şehircilik adına ilçemizde örnek çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ilçe merkezinde faaliyet göstermek üzere Avanos Turizm, Çevre ve Estetik Kurulunu oluşturduk. Kurulun aldığı kararların hayata geçirilmesi ile şehir estetiği adına önemli çalışmalar yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Başkan İnce ise, İlçede kent estetiği adına görüntü kirliliğine yol açan tabela ve vitrin görünümlerinin ilçenin tarih ve turizmine yakışır bir şekilde standart edilmesi ve düzenlenmesi adına üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.