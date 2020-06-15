Avanak Abdi kaç yılında çekildi ?Avanak Abdi film konusu nedir? Avanak Abdi filminin oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi hakkında merak edilenler.. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1978 yapımı Yeşilçam filmi Avanak Abdi'nin oyuncuları, konusu hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik..

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatını duvar afaişçiliği yaparak kazanan Abdi, bir gün afişlerini yapıştırdığı ünlü şarkıcıya platonik bir aşkla tutulur.

Abdi' nin bir yolunu bulup tanıştığı şarkıcı kadın, onun saf duyguları karşısında etkilenir. Ancak şarkıcının eski sevgilisi Abdi' nin önünde bir engeldir...

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KÜNYESİ

Vizyon Tarihi: 1 Ekim 1978

Süre: 86dk

Tür: Komedi

Yönetmen: Natuk Baytan

Senarist: Suavi Sualp

Yapımı: 1978 - Türkiye

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ayşen Gruda

Ali Şen

Yadigar Ejder

Osman Alyanak