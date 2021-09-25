Avam ne demek? TDK'ya göre Avam nedir, ne demektir? Avam ne anlama geliyor? - Haberler
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Avam ne demek? TDK'ya göre Avam nedir, ne demektir? Avam ne anlama geliyor?

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Avam ne demek? TDK'ya göre Avam nedir, ne demektir? Avam ne anlama geliyor?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Avam kelimesidir. Peki, Avam ne demek? TDK'ya göre Avam nedir, ne demektir? Avam ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Avam nedir, ne demek? Avam kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Avam ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE AVAM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen Avam kelimesi "Alt tabaka, havas karşıtı" anlamına gelmektedir.

Avam ne demek? TDK'ya göre Avam nedir, ne demektir? Avam ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre Avam anlamı : Alt tabaka, havas karşıtı

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"Bu zihniyette olan avam değildi, bilhassa havas denilen insanlar böyle düşünüyordu." -Atatürk Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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