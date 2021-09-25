Avam ne demek? TDK'ya göre Avam nedir, ne demektir? Avam ne anlama geliyor?

Avam nedir, ne demek? Avam kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Avam ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE AVAM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen Avam kelimesi "Alt tabaka, havas karşıtı" anlamına gelmektedir.

Tdk'ya göre Avam anlamı : Alt tabaka, havas karşıtı

Avam cümle içerisinde kullanımı: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Bu zihniyette olan avam değildi, bilhassa havas denilen insanlar böyle düşünüyordu." -Atatürk Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem