Av yasağının sona ermesiyle Didim'de balık bolluğu yaşandı
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Av yasağının sona ermesiyle Didim'de balık bolluğu yaşandı

Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar Kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar Balıkların buzlanması AYDIN - Av yasağının sona ermesiyle Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla geri döndü.

Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar

Kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar

Balıkların buzlanması AYDIN - Av yasağının sona ermesiyle Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla geri döndü.

Av yasağının sona ermesiyle Didim'de balık bolluğu yaşandı
Av yasağının sona ermesiyle Didim'de balık bolluğu yaşandı
Av yasağının sona ermesiyle Didim'de balık bolluğu yaşandı
Av yasağının sona ermesiyle Didim'de balık bolluğu yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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