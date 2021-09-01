Av yasağının sona ermesiyle Didim'de balık bolluğu yaşandı
Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar Kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar Balıkların buzlanması AYDIN - Av yasağının sona ermesiyle Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla geri döndü.
Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar
Kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar
Balıkların buzlanması AYDIN - Av yasağının sona ermesiyle Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla geri döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık