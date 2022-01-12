Av Yasağına Uymayanlara Cezai İşlem

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - Atakent Kapalı Pazar Yeri'nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yapılan denetimler sırasında balık tezgâhlarında satışa sunulan balıkların avlanılacak asgari boyutlarına yönelik inceleme gerçekleştiren Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri istavrit balıklarının asgari boyutun altında tespit edilmesinin ardından işlem başlattı.

Yapılan tartı ve ölçümlerin ardından asgari avlanabilir boyutların altında tespit edilen yaklaşık 100 kg istavrit balığına el konulurken, kurallara uymayan 4 balıkçıya ise idari para cezası uyguladı. El konulan balıklar ise Çorlu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Belirlenen asgari düzeydeki balık boyutlarının altında kalan balıkların avlanmasının aslında büyük balıkların da yok olması anlamına geleceğini belirten ekipler, denetimlerin sıklaştırılacağını ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını ifade ettiler.

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