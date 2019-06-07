Av tüfeğiyle oynarken kazara kendisini ve anneannesini yaraladı
Aydın'ın Çine ilçesinde av tüfeğiyle oynayan kişi, kazara kendisini ve anneannesini vurdu.
Aydın'ın Çine ilçesinde av tüfeğiyle oynayan kişi, kazara kendisini ve anneannesini vurdu.
Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde yaşayan Necla Çetin (45), evinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada kazara yere düşen tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar önce Necla Çetin'in ayaklarına ardından yanında bulunan anneannesi Havana Özdemir'in (75) karnına ve çenesine isabet etti.
Yaralılar, kaldırıldıkları Çine Devlet Hastanesinden Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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