Av tüfeğini temizlerken kazara eşini öldürdü

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde İrfan Duman, av tüfeğini temizlerken silahın ateş almasıyla eşi Hediye Duman'ın (38) ölümüne yol açtı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde İrfan Duman, av tüfeğini temizlerken silahın ateş almasıyla eşi Hediye Duman'ın (38) ölümüne yol açtı.

İlçeye bağlı Çevik köyünde oturan İrfan Duman, dün gece iddiaya göre evde av tüfeğini temizlerken silah kazayla ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada yanında bulunan eşi Hediye Duman'a isabet etti. İrfan Duman'ın ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hediye Duman'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı incelemeden sonra Duman'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İrfan Duman gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan