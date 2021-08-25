Av sezonu öncesi denetim; 1.5 ton istavrite el konuldu

BEYLİKDÜZÜ'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasak dönemde ve boy yasağına aykırı olarak avlanan 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite el konuldu.

BEYLİKDÜZÜ'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasak dönemde ve boy yasağına aykırı olarak avlanan 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite el konuldu. İstavritler sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu personeli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar ekipleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak denetimde yaklaşık 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alındı. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı