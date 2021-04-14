TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLERDE yarın başlayacak balık avı yasağı öncesi teknelerini limana demirleyen Trabzonlu balıkçılar, yırtılan ağlarının yanı sıra tekne bakımına yöneldi.

DENİZLERDE yarın başlayacak balık avı yasağı öncesi teknelerini limana demirleyen Trabzonlu balıkçılar, yırtılan ağlarının yanı sıra tekne bakımına yöneldi. 1 Eylül'de yeninden 'Vira Bismillah' diyebilmek için günlük mesailerini ağlarını tamire harcayan balıkçılar, yeni sezonu beklemeye başladı.

Karadeniz'de eylül ayında 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi teknelerini limana demirledi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri ve zarar gören ağlarını imece usulü onarmaya başladı. Ağ bakım ve onarım işlemlerinin ardından teknelerini de bakıma alacak olan balıkçılar, gelecek sezonu bekleyecek.

'GELECEK SEZONDAN DAHA DA UMUTLUYUZ'

Balıkçı Mustafa Topal, hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirterek "8 ay boyunca çalıştığımız ağların tamiratını yaptık. Eski ağları söktük şimdi yerine yeni ağları koyuyoruz. 4 ay sonra tekrar denize çıkacağız. Yeni sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl avlanan hamsiler ince olunca devletimiz tedbir amaçlı yasak koydu. Bu yasaktan mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Ama av sezonu yine de iyi geçti. Gelecek sezondan daha da umutluyuz. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterir" dedi.

'HAZIRLIKLARI YAPIP BEKLEYECEĞİZ'

Gelecek sezon için hazırlıkların eksizsiz yapıldığını belirten Mahmut Kara, "Biz sezonunu erken kapattık. Gelecek sezon için hazırlıklarımız hali ile başlamış oldu. Şimdi tayfa tekneyi gelecek sezon için hazır hale getirecek ve daha sonra çalıştığı ücretini alıp gidecek. Denize serdiğimiz ağlar aylarca kullanıldığı için yıprandı. Şimdi onları yeniliyoruz, tamir yapıyoruz. Makineleri tamir edeceğiz. Balıkçının umudu tükenmez. Her sene daha da iyi olacak diye bekliyoruz. Gelecek sezon için noksansız bir şekilde hazırlıkları yapıp bekleyeceğiz" diye konuştu.

'ERKEN BİTTİ BİZİM SEZON'

Ağ bakımına erken başladıklarını söyleyen Halil İbrahim Bozoklu da "Biz av sezonunu kapattık. Erken bitti bizim sezon. Yaz işleri dediğimiz ağ tamirine başladık. Biz balıkçılar buna 'Merhamet' deriz. Bu sezon çok şükür bereketli geçti. Bazı tekneler sıkıntılar çekti ama bizim için durum iyiydi. Gelecek sezondan umutluyuz. Umudumuzu kaybetmemiz mümkün değil. Allah verirse rızkımızı olacak inşallah" şeklinde konuştu.

TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Hazal Kaya Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:21:44. #1.15#

title