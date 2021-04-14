TRABZON KARADENİZ'DE AV SEZONU BİTTİ, AĞLAR BAKIMA ALINDI

DENİZLERDE yarın başlayacak balık avı yasağı öncesi teknelerini limana demirleyen Trabzonlu balıkçılar, yırtılan ağlarının yanı sıra tekne bakımına yöneldi.

DENİZLERDE yarın başlayacak balık avı yasağı öncesi teknelerini limana demirleyen Trabzonlu balıkçılar, yırtılan ağlarının yanı sıra tekne bakımına yöneldi. 1 Eylül'de yeninden 'Vira Bismillah' diyebilmek için günlük mesailerini ağlarını tamire harcayan balıkçılar, yeni sezonu beklemeye başladı.

Karadeniz'de eylül ayında 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi teknelerini limana demirledi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri ve zarar gören ağlarını imece usulü onarmaya başladı. Ağ bakım ve onarım işlemlerinin ardından teknelerini de bakıma alacak olan balıkçılar, gelecek sezonu bekleyecek.

'GELECEK SEZONDAN DAHA DA UMUTLUYUZ'

Balıkçı Mustafa Topal, hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirterek "8 ay boyunca çalıştığımız ağların tamiratını yaptık. Eski ağları söktük şimdi yerine yeni ağları koyuyoruz. 4 ay sonra tekrar denize çıkacağız. Yeni sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl avlanan hamsiler ince olunca devletimiz tedbir amaçlı yasak koydu. Bu yasaktan mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Ama av sezonu yine de iyi geçti. Gelecek sezondan daha da umutluyuz. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterir" dedi.

'HAZIRLIKLARI YAPIP BEKLEYECEĞİZ'

Gelecek sezon için hazırlıkların eksizsiz yapıldığını belirten Mahmut Kara, "Biz sezonunu erken kapattık. Gelecek sezon için hazırlıklarımız hali ile başlamış oldu. Şimdi tayfa tekneyi gelecek sezon için hazır hale getirecek ve daha sonra çalıştığı ücretini alıp gidecek. Denize serdiğimiz ağlar aylarca kullanıldığı için yıprandı. Şimdi onları yeniliyoruz, tamir yapıyoruz. Makineleri tamir edeceğiz. Balıkçının umudu tükenmez. Her sene daha da iyi olacak diye bekliyoruz. Gelecek sezon için noksansız bir şekilde hazırlıkları yapıp bekleyeceğiz" diye konuştu.

'ERKEN BİTTİ BİZİM SEZON'

Ağ bakımına erken başladıklarını söyleyen Halil İbrahim Bozoklu da "Biz av sezonunu kapattık. Erken bitti bizim sezon. Yaz işleri dediğimiz ağ tamirine başladık. Biz balıkçılar buna 'Merhamet' deriz. Bu sezon çok şükür bereketli geçti. Bazı tekneler sıkıntılar çekti ama bizim için durum iyiydi. Gelecek sezondan umutluyuz. Umudumuzu kaybetmemiz mümkün değil. Allah verirse rızkımızı olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı