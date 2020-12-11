Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu
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Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu

11.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:33
Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu

ABD'de arkadaşlarıyla ava çıkan bir baba, yanına oğlunu da aldı. Karanlıkta kendisine doğru yaklaşan harekete ateş eden baba, yanına gidince hayatının şokunu yaşadı. Oğlu hayatını kaybetti; ancak baba cinayetten yargılanmayacak.

63 yaşındaki Bradley Smith isimli adam 28 yaşındaki oğlu Andrew ve avcı arkadaşları ile geyik avına çıktı. Avcılar alaca karanlıkta geyik aramak için birbirlerinden uzaklaştı. Baba, kendisine doğru gelen bir hareketi geyik sanıp ateş etti. Baba, vurulanın geyik olduğunu sanıp başına gidince karşısında oğlunu gördü.

CİNAYETTEN YARGILANMAYACAK

Olay sonrası hakkında soruşturma açılan baba, cinayetten yargılanmayacak. Bradley'in yanlışlıkla oğlunu vurmasını büyük bir trajedi olarak yorumlayan polis amiri Tracy Whited, yasalara göre alaca karanlıkta ava çıkan avcıların insan oldukları anlaşılması için turuncu renkte elbise giymeleri gerektiğini; ama olay anında Andrew'in turuncu elbise giymediği için babasının kendisini yanlışlıkla vurmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, baba Bradley'in ve diğer arkadaşlarının 20 yıllık avcılık tecrübeleri olduğunu ve haftalık olarak geyik avına çıktıklarını söyledi.

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