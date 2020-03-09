Av Filmi Av filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Av filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

İki haydut bir çiftin evine saldırır. Erkek vurulur ve ölür. Genç, atletik Ayşe ise kaçmayı başarır ve bir daha geri dönmemek üzere otoyola atılır. İki haydut, iki genci de kendilerine dahil ederek Ayşe’nin peşine koyulur. Şehirde başlayan acımasız kovalamaca ormana yönelir ve vahşi yaşamda hayatta kalma mücadelesi haline gelir. Karakterlerin kimlikleri ve amaçları zamanla ortaya çıkar: Avcılar, Ayşe’nin babasının emirleriyle hareket eden kardeşi, zorba kocası ve iki uzak akrabasından oluşmaktadır. Ayşe bir namus cinayetine kurban gitmek üzeredir. Ormanın derinliklerine doğru sürüklendikçe Ayşe, hayatta kalabilmek için en az onu avlayanlar kadar acımasız olmalıdır.

Yönetmen: Emre Akay

Senaryo: Emre Akay, Deniz Cuylan

Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Emre Yetim, Billur Melis Koç, Yılmaz Bayraktar

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: The Hunt

Yapımcı Firma: JaguarProject

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: JaguarProject

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com