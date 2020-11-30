AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler istanbul. edu AKSİS'te!

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Güz dönemi sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlar için gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları sınava katılan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Güz dönemi sınav sonuçları için resmi bir tarih verilmese de geçtiğimiz sınavların sonuçlarının açıklanma tarihleri öğrencilere tarihle ilgili ipucu veriyor. Peki, sonuçlar hangi gün ve nerede erişime açılacak? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçları açıklayan AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklandığında http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek.

FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF'in diğer sınavları ise şu tarihlerde gerçekleşecek;

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021