AUZEF geçme notu kaç? Harf notu nasıl hesaplanır?

AUZEF, 2 - 10 Ocak 2021tarihleri arasında güz dönemi final sınavlarını gerçekleştirdi. Sınav sonuçlarını açıklayan İstanbul Üniversitesi AUZEF, AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF olan harf notu sistemini kullanmakta. Peki AUZEF geçme notu kaç, harf notu nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı detaylarda.

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı, açık öğretim eğitim alanı AUZEF, güz final sınavını geride bıraktı. AUZEF geçme notunda, dersin not ortalamasının final sınav sonuçlarının %60 'ını etkilemekte. AUZEF açık öğretim bölümü programlarında yarıyıl sonu sınav 100 puan üzerinden en az 40, uzaktan eğitim programlarında ise 100 üzerinden en az 50 puan olarak değerlendirilmektedir. 50 puan altında kalan notlar, FF harf notu olarak başarısız sayılmaktadır.

HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) ve ANO (Ağırlıklı Not Ortalaması), öğrencinin bir üst döneme geçip geçmediğini belirleyen kavramlardır.

AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) hesaplamasında, ilk yarıyıl döneminden itibaren alınan tüm notlar ile bu derslerin kredi notları çarpılır ve elde edilen sonuç toplanır. Tüm derslerin kredi saatleri toplanarak bölünür.

ANO (Ağırlıklı Not Ortalaması) hesaplamasında, gördüğü yarıyılda alınan dersler, derslerden kredi saatleri ve alınan derslerin dört üzerinden bağıl notları bilinmelidir.