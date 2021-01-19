AUZEF geçme notu kaç? Harf notu nasıl hesaplanır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AUZEF geçme notu kaç? Harf notu nasıl hesaplanır?

19.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:59
AUZEF geçme notu kaç? Harf notu nasıl hesaplanır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavlarının ardından, sınav sonuçlarını açıklandı. Üniversitelerin kendine ait puanlama şekilleri olabiliyor. Sınav sonuçları açıklanan öğrenciler AUZEF geçme notu kaç, harf notu nasıl hesaplanır? araştırıyor.

AUZEF, 2 - 10 Ocak 2021tarihleri arasında güz dönemi final sınavlarını gerçekleştirdi. Sınav sonuçlarını açıklayan İstanbul Üniversitesi AUZEF, AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF olan harf notu sistemini kullanmakta. Peki AUZEF geçme notu kaç, harf notu nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı detaylarda.

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı, açık öğretim eğitim alanı AUZEF, güz final sınavını geride bıraktı. AUZEF geçme notunda, dersin not ortalamasının final sınav sonuçlarının %60 'ını etkilemekte. AUZEF açık öğretim bölümü programlarında yarıyıl sonu sınav 100 puan üzerinden en az 40, uzaktan eğitim programlarında ise 100 üzerinden en az 50 puan olarak değerlendirilmektedir. 50 puan altında kalan notlar, FF harf notu olarak başarısız sayılmaktadır.

HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) ve ANO (Ağırlıklı Not Ortalaması), öğrencinin bir üst döneme geçip geçmediğini belirleyen kavramlardır.

AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) hesaplamasında, ilk yarıyıl döneminden itibaren alınan tüm notlar ile bu derslerin kredi notları çarpılır ve elde edilen sonuç toplanır. Tüm derslerin kredi saatleri toplanarak bölünür.

ANO (Ağırlıklı Not Ortalaması) hesaplamasında, gördüğü yarıyılda alınan dersler, derslerden kredi saatleri ve alınan derslerin dört üzerinden bağıl notları bilinmelidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ünal Karaman Cüneyt Çakır Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AUZEF geçme notu kaç? Harf notu nasıl hesaplanır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:07:30. #1.15#
title