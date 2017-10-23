AUZEF Akademik Takvim 2018 - AUZEF Sınavı Ne Zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olup öğrenciler sınav merkezleri hakkında ayrıntılı bilgiye http://auzef.istanbul.edu.tr/sinav-merkezleri/ adresinden erişilebilecekler. Sınav yeri tercih işlemleri https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılabilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavlarına, 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavlarına katılacaklar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından kesin kayıt duyurusu yayınlandı.

İstanbul AUZEF'in resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruda kesin kayıtla ilgili esaslar, öğrencilerin yapması gereken işlemler ile adaylardan istenen belgeler, online kayıt adımları gibi bilgilere yer verildi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi AUZEF kesin kayıt tarihleri de duyuruda açıklandı. AUZEF 2017-2018 Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde, Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. AUZEF 2017-2018 Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde, Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle "sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı" ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

Öğrencilerimiz sınavlarına "Sınav Merkezi Tercihi" döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir. Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur. Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersi için sınav yapılmaz. Bu dersler için ödev hazırlanır. Ödevlerle ilgili duyurular öğrenme yönetim sistemlerinden ilan edilir, duyurular düzenli takip edilmelidir. Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.