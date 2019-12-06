Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum
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Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum

Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı

06.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:13
Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum

Almanya Başbakanı , Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu.


Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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